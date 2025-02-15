Інтерфакс-Україна
Події
22:15 15.02.2025

Сметанін та Паппергер обговорили постачання обладнання для спільного підприємства і прискорення виробництва БМП

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На зустрічі з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером йшла мова про обладнання для СП і прискорення виробництва БМП Lynx, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Герман Сметанін у Телеграм у суботу.

"Йшла мова про постачання й умови використання обладнання для вже створеного спільного підприємства. А також бачимо необхідність створення ще одного СП. Чекаємо фінального рішення щодо цього від партнерів. Обговорили і прискорення виробництва БМП Lynx", - написав Сметанін.

Джерело: https://t.me/herman_smetanin_msp/251

Теги: #рейнметал #бмп #мінстратегпром

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