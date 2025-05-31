Інтерфакс-Україна
Події
06:41 31.05.2025

Мінстратегпром випробував розвідувальні БПЛА мультироторного типу українського виробництва

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Командуванням сил безпілотних систем провели спільні польотні випробування розвідувальних БПЛА мультироторного типу українського виробництва, які наразі застосовуються на фронті як альтернатива "мавікам", повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

"Нам важливо забезпечувати незалежність у забезпеченні наших Сил оборони. Тому наші зброярі працюють над створенням і постійним покращенням виробів у категорії розвідувальних мультироторних БПЛА. Такі демонстраційні заходи – це пряма жива комунікація між виробниками та представниками війська. Я дякую всім учасникам за ваш час та щирий відгук про вироби. Так ці БПЛА можуть стати кращими і допомагати вам у виконанні вашої неймовірно важливої роботи на фронті", – сказала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

У заході також взяли участь заступник командувача Сил безпілотних систем ЗС України, полковник Семен Колейник, розробники та виробники БПЛА, а також представники підрозділів Сил оборони, які безпосередньо застосовують дрони на фронті.

"Наша мета проста: мати власну безперебійну екосистему БпЛА, від навчання до забезпечення, від бойової практики до технічної модернізації. І цей показ — ще один крок до неї. Я дякую кожному виробнику, хто не чекав і не просив дозволу, а почав діяти. Дякую фахівцям з частин, які надали зворотний зв’язок, реальні вимоги й бойовий досвід", - розповів Колейник.

На виставці учасники ознайомилися з технічними характеристиками та особливостями 7 зразків виробів, розроблених і виготовлених в Україні. Польотні випробування відбувалися протягом трьох днів в умовах активної дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також сильного вітру та дощу.

За підсумками випробувань виробники встановили контакти з підрозділами для допрацювання виробів і подальшого тестування в умовах реальних бойових дій та подальшої інтеграції їхніх рішень в роботу Сил оборони.

Джерело: https://mspu.gov.ua/news/minstratehprom-ta-komanduvannia-syl-bezpilotnykh-sytem-provely-spilni-polotni-vyprobuvannia-multyrotornykh-rozviduvalnykh-bpla-ukrainskoho-vyrobnytstva?fbclid=IwY2xjawKm0ZVleHRuA2FlbQIxMQABHlnO-wpNvegYrtYNnqJABx4kVWBevC1VVVIVj1p2aOemAYiq3W97QI_lnWKd_aem_R4cRG3DMgMpL3gRD0Drh1Q

Теги: #випробування #бпла #мінстратегпром

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