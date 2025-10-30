Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США

Президент США Дональд Трамп дав доручення Департаменту війни США розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на такі випробування в інших країнах. Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Цього було досягнуто, включаючи повне оновлення та реконструкцію існуючої зброї, під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну силу я НЕНАВИДІВ це робити, але не мав вибору! Росія посідає друге місце, а Китай — третє з великим відривом, але протягом 5 років буде на одному рівні. Через програми випробувань іншими країнами я доручив Департаменту війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", - написав Трамп у Truth Social.

Джерело: https://x.com/DailyTruthPosts/status/1983724306250207509