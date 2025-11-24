Польща провела успішні випробування власної суборбітальної ракети

Польща провела успішні випробування суборбітальної ракети власного виробництва, повідомив у понеділок заступник голови Міноборони Цезарій Томчик.

"Сьогодні на Центральному полігоні ВПС в Устці відбувся успішний запуск триступеневої суборбітальної ракети, розробленої консорціумом Військового технічного інституту озброєння, Військового авіаційного заводу №1 у Лодзі та компанії Gamrat", - написав Томчик у соцмережі X.

"Ракета виконала всі поставлені завдання: відокремлення ступенів, наведення в задану точку простору і політ за заданою траєкторією. Вона досягла висоти 65 км, здійснивши безпечний і стійкий політ, підтвердивши працездатність усіх ключових вітчизняних технологій", - наголосив він.