22:29 30.10.2025

Венс пояснив слова Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань необхідністю підтримувати боєздатність арсеналу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява президента Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.

"Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань", – сказав Венс під час спілкування з журналістами на території Білого дому в четвер.

Венс каже, що заява Трампа "говорить сама за себе", додавши, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", – зазначив він.

За словами Венса, Вашингтон співпрацює з іншими країнами – "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" – для обмеження поширення ядерної зброї.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав доручення Департаменту війни США розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на такі випробування в інших країнах.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1983982156750983171

Теги: #ядерні #венс #випробування

