Венс пояснив слова Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань необхідністю підтримувати боєздатність арсеналу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява президента Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.

"Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань", – сказав Венс під час спілкування з журналістами на території Білого дому в четвер.

Венс каже, що заява Трампа "говорить сама за себе", додавши, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", – зазначив він.

За словами Венса, Вашингтон співпрацює з іншими країнами – "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" – для обмеження поширення ядерної зброї.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав доручення Департаменту війни США розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на такі випробування в інших країнах.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1983982156750983171