13:50 29.10.2025

Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

Фото: NBC News

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс вважає, що стосунки між США та Україною стали значно продуктивнішими після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у лютому поточного року, яка, за його словами, стала найвідомішою подією в його житті, повідомляє New York Post в середу.

"Це було шість (вісім – ІФ-У) місяців тому. Ми почали з чистого аркуша", - сказав Венс в середу в інтерв’ю в ефірі "Pod Force One".

"Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що ми хочемо покласти край цьому конфлікту, і я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я теж - з усіма залученими сторонами", - додав він.

Венс визнав, що конфронтація із Зеленським 28 лютого була "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю".

При цьому, згадуючи цей випадок, він заявив, що "розчарувався, бо помітив певну грубість". "Я думаю, що висновок з цього для мене, але також я думаю, що для будь-якого іноземного лідера, який приходить до Овального кабінету, зокрема… що треба взагалі поважати правила дому, в якому ви перебуваєте. Якщо ви плануєте не погоджуватися… ви можете зробити це певним продуктивним способом, або ви можете зробити це непродуктивним способом", - сказав віцепрезидент.

Він вважає, що "публічне висловлення того, де були розбіжності, а де - спільні інтереси, було досить продуктивним".

Віцепрезидент США відмовився прогнозувати, як далі може розвиватися російсько-українська війна.

"Якби ви запитали мене приблизно шість місяців тому, я б сказав: вони ніколи не припинять воювати, це буде як В’єтнам для Росії. 15 років по тому вони все ще воюватимуть. Якби ви запитали мене про це місяць тому, я б вже відповів, що ми досягаємо неймовірного прогресу (на шляху до миру – ІФ-У). Важко робити прогнози, але я дійсно вважаю, що ми досягли точки зменшення вигод для обох сторін", - сказав Венс.

