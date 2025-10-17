Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

Російсько-українська війна триває, незважаючи на місяці переговорів, тому що жодна зі сторін не бажає досягти мирної угоди, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Newsmax у четвер.

"Хоч би як енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів підводила людей до лінії розмежування, врешті-решт потрібно мати дві сторони, які готові укласти угоду. А зараз, незважаючи на всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим, росіяни й українці просто не перебувають на тому етапі, коли вони можуть укласти угоду", - сказав Венс.

Він уточнив, що врегулювання все ще можливе, але для цього знадобиться "набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях, коли росіяни схильні вважати, що у них справи на полі бою йдуть краще, ніж це є насправді", - сказав він.

За словами Венса, це ускладнило досягнення домовленостей за останні кілька місяців, хоча прогрес і був досягнутий.

Щодо використання економічних інструментів Венс сказав, що адміністрація визнала тарифи більш ефективними, ніж санкції, у впливі на поведінку Росії.

"Ви повинні відокремити санкції від тарифів. Тарифи були досить ефективним інструментом переговорів з росіянами, але санкції застосовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу і в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре", - зазначив він.

Він визнав, що цей процес випробовує терпіння членів адміністрації, в тому числі його самого і Трампа.

"Так, іноді це розчаровує. Так, іноді Трамп стає нетерплячим до всіх, хто бере участь у цьому процесі. Проте, поки він продовжує працювати над цим, я думаю, що президент має велику впевненість у тому, що він зможе укласти угоду", - сказав Венс.