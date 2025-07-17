Інтерфакс-Україна
Події
16:54 17.07.2025

Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

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Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

Призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль, коментуючи обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони, зазначив, що на сьогодні "певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси".

"Станом на сьогодні певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси. І відповідно, злиття сьогодні прискорить роботу, зробить координацію кращою", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Шмигаль висловив впевненість, що це "злиття" дасть кращий результат.  "…тому що сьогодні вже наша промисловість: і державна, і приватна, працює в зовсім інших умовах. Економіка переведена на "військові рейки", і ось ця координація прискорить і прибере барʼєри, конкуренцію, напруження між міністерствами", - пояснив він.

Теги: #обєднання #міноборони #мінстратегпром

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