Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

Призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль, коментуючи обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони, зазначив, що на сьогодні "певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси".

"Станом на сьогодні певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси. І відповідно, злиття сьогодні прискорить роботу, зробить координацію кращою", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Шмигаль висловив впевненість, що це "злиття" дасть кращий результат. "…тому що сьогодні вже наша промисловість: і державна, і приватна, працює в зовсім інших умовах. Економіка переведена на "військові рейки", і ось ця координація прискорить і прибере барʼєри, конкуренцію, напруження між міністерствами", - пояснив він.