Інтерфакс-Україна
Події
12:49 29.04.2025

Завод-виробник повністю замінив браковані міни й покращив їх технологію

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Загальна кількість проблемних мінометних пострілів, поставлених у військо одним з державних підприємств, становила 39 тис 455 штук, їх усі замінили за рахунок виробника в рамках гарантійних зобов’язань, пише "Європейська правда" у вівторок з посиланням на офіційну відповідь Міністерства стратегічних галузей промисловості України на їх запит.

Заміна бракованих мін відбувалась поетапно щомісяця, починаючи з грудня 2024 року. Паралельно завод відвантажував боєприпаси за чинними контрактами. "Внесено зміни до конструкції мінометних пострілів, вдосконалено технологію виробництва та посилено контроль за якістю виробів. Нові партії мінометних пострілів калібру 120 мм виготовлені за зміненою технологією, пройшли ряд випробувань, зокрема у військах", – йдеться у відповіді Мінстратегпрому.

У відомстві також зазначили, що в рамках двох кримінальних проваджень триває слідство щодо осіб, які можуть бути винними у постачанні неякісних боєприпасів восени минулого року.

Загалом Мінстратегпром відзвітував про 2,4 млн вироблених мін та артилерійських боєприпасів у 2024-му році.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року двом підприємцям було повідомлено про підозру в постачанні Збройним силам України бракованих артилерійських мін майже на 270 млн грн.

"Згідно з оборонним контрактом фігуранти мали до лютого 2022 року виготовити та поставити для Збройних сил України боєприпаси. Утім, підприємці у зазначені строки поставили лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися несправними… В ході випробування бойових засобів ураження представники оборонного відомства виявили недоліки продукції, зокрема, міни виявилися браковані через використання в них неякісного пороху. Їх було повернуто компаніям-виробникам для усунення виявлених недоліків. Проте підприємці досі не усунули технічних несправностей військової продукції ", - розповіли в Нацполіції.

Пізніше, 26 листопада Міноборони повідомило, що третій тиждень розслідує причини нештатного спрацьовування 120-міліметрових мін. Цьому передували відповідні публікації у ЗМІ, в яких йшлося про те, що загальна кількість таких мін може досягати 100 тис.

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив, що робоча група за підсумками роботи 11-15 листопада підтвердила позаштатне спрацювання кількох компонентів мін, і з 54 тис. мін, за якими була підозра, поверненню підлягає близько 24 тис. мін, що становить менше ніж 1% продукції, виробленої цього року.

У січні 2025 року Сметанін повідомив, що близько 10% бракованих 120-мм мін на той момент уже було замінено виробником, процес триває і відбувається повністю за рахунок виробника. За його словами, по 15 партіях загальною кількістю 54 тис. мін були відпрацьовані зауваження та недоліки.

Тоді ж він спростував інформацію про постачання до 151-ї бригади неякісних 82-мм мін з бракованими підривачами, повідомивши, що були проведені відповідні випробування, а бригада "навіть не отримувала підривачі мін, які згадуються" у публікації. Стверджувалося, що до військ поставили понад 60 тисяч мін калібру 82 мм, які могли мати недоліки.

Загалом, як зазначив Сметанін, з урахуванням зазначеної публікації, у медіа було оприлюднено два випадки про постачання неякісних мін для Збройних сил України. Також Мінстратегропу відомо про третій випадок, який був "відпрацьований у робочому порядку" спільно з Міноборони.

 

Теги: #міни #мінстратегпром

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