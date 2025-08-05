Інтерфакс-Україна
Події
16:27 05.08.2025

Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

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Вибухотехніки поліції попереджають громадян про нові вибухові загрози ворога: до збитого ворожого дрону на Сумщині були закріплені невеликі за розміром міни ПТМ-3.

"На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3", - йдеться у повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

"Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо", - наголошують в поліції.

Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними. "Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна", - уточнюють в поліції.

У випадку візуального виявлення такої міни необхідно негайно зупинити транспортний засіб, відійти на безпечну відстань, повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

"Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання", - наголошується в повідомленні.

Теги: #війна #дрони #нацполіція #міни

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