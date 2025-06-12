Інтерфакс-Україна
Події
13:49 12.06.2025

Фінський комітет з оборони підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін

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Фінський комітет з оборони підтримав вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін
Фото: Pixabay

У Фінляндії парламентський комітет з оборони підтримав вихід держави з Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін.

"Комітет вважає, що в нинішній безпековій ситуації Фінляндія повинна знову ввести протипіхотні міни у свою систему оборони", - пише в четвер портал Yle.

Уряд Фінляндії 28 травня схвалив пропозицію про вихід з Оттавської конвенції і направив її на остаточне затвердження до парламенту.

"Вихід здійснюється за згодою парламенту, після затвердження президентом республіки і вручення заяви про вихід генеральному секретареві ООН", - повідомила тоді прес-служба уряду.

4 червня парламент Естонії ухвалив закон про вихід з Оттавської конвенції, це питання розглядається також у Латвії, Литві та Польщі.

Теги: #фінляндія #міни #конвенція

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