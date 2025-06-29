Інтерфакс-Україна
Події
20:01 29.06.2025

Зеленський: саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони

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Президент Володимир Зеленський вважає протипіхотні міни інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.

"Робимо цей політичний крок і даємо сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Зеленський зазначив, що є і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни та бачення реакції європейських сусідів щодо цієї загрози.

За його словами, Росія ніколи не була учасницею цієї (Оттавської ІФ-У) конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни.

"Це конвенція про заборону протипіхотних мін. Причому не тільки зараз у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивців. Знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності", - сказав президент.

Як повідомлялося, Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14921

Теги: #міни #зеленський #протипіхотні

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