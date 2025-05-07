Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Державне підприємство "Науково виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", яке раніше поставило на фронбраковані міни, отримало нове державне замовлення на 59 млрд грн, повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар з посиланням на офіційну відповідь їй Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

"Упродовж лютого-квітня 2025 року між Підприємством (АОЗ – ІФ-У) та державним підприємством "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" укладено 8 державних контрактів, з яких 5 контракти на постачання боєприпасів загальною вартістю 59 582 812 109,14 грн. та 3 контракти на постачання скидів загальною вартістю 894 671 250 грн", - йдеться в офіційній відповіді АОЗ за підписом директора Арсена Жумаділова, скан-копію якого Сюмар опублікувала у Facebook.

Вона відзначила, що проблеми з бракованими мінами мали місце лише пів року тому і стверджує, що проблема з військовою прийомкою не усунута.

"Поставка бракованих мін стала можливою через проблеми в системі воєнної прийомки. І от коли ці проблеми досі не усунуті, коли є підозри, бо очевидна шкода обороноздатності держави, коли зрештою українці життями платять за подібні речі, держава Україна замовляє в цього ж підприємства боєприпасів на астрономічну суму в 60 млрд. Хтось скаже, що вони є монополістами, але напевно історія з мінами мала б навчити диверсифікувати ризики і купувати паралельно в партнерів", - написала депутатка.

За словами Сюмар, загальний бюджет АОЗ на закупівлю зброї на рік складає 370 млрд грн, "і 60 з них в перші місяці року йде на скомпрометовану фірму (хоч я цілком припускаю, що ця компанія здатна робити і якісні скиди і т.д, але на них сума суттєво менша)".

"Так, це великі гроші. Але ціна тут значно вища - в здатності країни захистити себе. І вимірюється вона життями. Саме тому я вважаю, що увага до цієї теми важлива. І контроль. І нова система прийому товарів воєнного призначення теж критично важлива. Неефективність держави тут означає дуже погані перспективи в страшній війні на виснаження з рф і корупцію тут - вбиває, і це геть не пафос чи "фігура мови", - додала вона.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року двом підприємцям було повідомлено про підозру в постачанні Збройним силам України бракованих артилерійських мін майже на 270 млн грн.

"Згідно з оборонним контрактом, фігуранти мали до лютого 2022 року виготовити та поставити для Збройних сил України боєприпаси. Утім підприємці у зазначені строки поставили лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися несправними… В ході випробування бойових засобів ураження представники оборонного відомства виявили недоліки продукції, зокрема міни виявилися браковані через використання в них неякісного пороху. Їх було повернуто компаніям-виробникам для усунення виявлених недоліків. Проте підприємці досі не усунули технічних несправностей військової продукції ", - розповідали в Нацполіції.

Пізніше, 26 листопада, Міноборони повідомило, що третій тиждень розслідує причини нештатного спрацьовування 120-мм мін. Цьому передували відповідні публікації у ЗМІ, в яких йшлося про те, що загальна кількість таких мін може досягати 100 тис. шт.

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив, що робоча група за підсумками роботи 11-15 листопада підтвердила позаштатне спрацювання кількох компонентів мін і з 54 тис., за якими була підозра. Поверненню підлягає близько 24 тис. мін, що становить менше ніж 1% продукції, виробленої того року.

У січні 2025 року Сметанін повідомив, що близько 10% бракованих 120-мм мін на той час уже було замінено виробником, процес триває і відбувається повністю за рахунок виробника. За його словами, по 15 партіях загальною кількістю 54 тис. мін було відпрацьовано зауваження та недоліки.

Тоді ж він спростував інформацію про постачання 151-й бригаді неякісних 82-мм мін з бракованими підривачами, повідомивши, що було проведено відповідні випробування, а бригада "навіть не отримувала підривачі мін, які згадуються" у публікації. Стверджувалося, що до військ поставили понад 60 тис. мін калібру 82 мм, які могли мати вади.

Загалом, зазначив Сметанін, з урахуванням зазначеної публікації у медіа було оприлюднено два випадки про постачання неякісних мін для ЗСУ. Також Мінстратегпрому відомо про третій випадок, якого було "відпрацьовано" у робочому порядку" спільно з Міноборони.

У кінці квітня "Європейська правда" з посиланням на офіційну відповідь Міністерства стратегічних галузей промисловості України повідомила, що загальна кількість проблемних мінометних пострілів, поставлених у військо "одним з державних підприємств", становила 39 тис 455 шт., і їх вже повністю замінили за рахунок виробника в рамках гарантійних зобов’язань. Заміна бракованих мін відбувалась поетапно щомісяця, починаючи з грудня 2024 року. Паралельно завод відвантажував боєприпаси за чинними контрактами.

"Внесено зміни до конструкції мінометних пострілів, вдосконалено технологію виробництва та посилено контроль за якістю виробів. Нові партії мінометних пострілів калібру 120 мм виготовлено за зміненою технологією, пройшли ряд випробувань, зокрема у військах", – йдеться у відповіді Мінстратегпрому.

У ньому також повідомили, що в рамках двох кримінальних проваджень триває слідство щодо осіб, які можуть бути винними у постачанні неякісних боєприпасів восени минулого року.

Загалом Мінстратегпром відзвітував про 2,4 млн вироблених мін та артилерійських боєприпасів у 2024 році.

Джерело: https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid06FVN9y8q9H3oJPwSdtUkwJmcxTQkMvMgGy6y99fMmrYcSNXvp1XUwPNkepDwy9mnl

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