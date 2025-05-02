Інтерфакс-Україна
Події
18:14 02.05.2025

Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

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Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю звільнив з посади першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Можного і призначив на неї Володимира Заверуху, який раніше був заступником директора департаменту - начальником управління розвитку озброєння та військової техніки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм у четвер, Кабмін також призначив Лесю Карнаух першим заступником голови Державної податкової служби України, звільнивши перед тим з посади заступника голови ДПС.

Крім того, уряд п'ятницю призначив заступником голови Державної служби експортного контролю України Ігоря Снежина, який був заступником генерального директора з питань безпеки зовнішньоекономічної діяльності державної компанії "Укрспецекспорт".

Теги: #кабмін #мінстратегпром

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