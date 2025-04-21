Інтерфакс-Україна
Події
19:09 21.04.2025

Кабмін призначив заступників міністра в Мінстратегпром

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Кабмін призначив заступників міністра в Мінстратегпром

Кабінет міністрів України звільнив Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації і призначив Артема Романюкова заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабмін призначив Дмитра Грищака заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Таке рішення прийняте на засіданні уряду у понеділок, повідомив у своєму Телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

 

Теги: #кадри #мінстратегпром

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