Кабмін призначив заступників міністра в Мінстратегпром

Кабінет міністрів України звільнив Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації і призначив Артема Романюкова заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабмін призначив Дмитра Грищака заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Таке рішення прийняте на засіданні уряду у понеділок, повідомив у своєму Телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.