18:29 30.09.2025

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Міністерство оборони України має запит на велику кількість мін від військовослужбовців для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили, та зі свого боку готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва, повідомив очільник оборонного відомства Денис Шмигаль за підсумками наради за участі виробників мін.

"Разом із заступниками міністра оборони та представниками військових органів ознайомилися з потребами виробників, заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення… Поставив низку конкретних завдань. Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників", - написав Шмигаль в Телеграм.

Також він повідомив, що провів нараду, присвячену протиповітряній обороні українських підприємств оборонно-промислового комплексу. "Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів", - написав Шмигаль.

