Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

Збройова компанія Rheinmetall направить Києву системи ППО Skyranger 35 за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ, йдеться в прес-релізі концерну.

"Rheinmetall поставить до України додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Системи фінансуються країною ЄС за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів", - наголошується в документі.

Згідно з прес-релізом, виробництво і налаштування систем здійснить філія Rheinmetall у Римі.

"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала", – сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG. "Ми також хотіли б подякувати країні-члену ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - додав він.

Відзначається, що Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист перевіреного гусеничного транспортного засобу з ефективністю системи протиповітряної оборони на основі гармати. Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228 з швидкістю стрільби 1000 пострілів на хвилину. Вона має ефективну дальність до 4 000 метрів і високий ступінь сумісності з револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3. У майбутньому її також можна буде оснастити сучасними керованими ракетами.