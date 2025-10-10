Інтерфакс-Україна
Події
12:23 10.10.2025

Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

1 хв читати

Збройова компанія Rheinmetall направить Києву системи ППО Skyranger 35 за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів РФ, йдеться в прес-релізі концерну.

"Rheinmetall поставить до України додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Системи фінансуються країною ЄС за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів", - наголошується в документі.

Згідно з прес-релізом, виробництво і налаштування систем здійснить філія Rheinmetall у Римі.

"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала", – сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG. "Ми також хотіли б подякувати країні-члену ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - додав він.

Відзначається, що Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист перевіреного гусеничного транспортного засобу з ефективністю системи протиповітряної оборони на основі гармати. Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228 з швидкістю стрільби 1000 пострілів на хвилину. Вона має ефективну дальність до 4 000 метрів і високий ступінь сумісності з револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3. У майбутньому її також можна буде оснастити сучасними керованими ракетами.

Теги: #ппо #rheinmetall

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 09.10.2025
Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

09:35 08.10.2025
ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

09:32 07.10.2025
Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

15:43 06.10.2025
Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

13:00 06.10.2025
Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

09:24 06.10.2025
Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

14:48 05.10.2025
Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

10:54 05.10.2025
Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

09:37 04.10.2025
ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

09:16 02.10.2025
ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс

У реєстрі Оберіг 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи, в Резерв+ тимчасово будуть недоступні послуги – Міноборони

Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

АП ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченко за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

Україна збільшила кількість угод про міжнародні медичні партнерства до 95

У суботу в Україні невеликі дощі, у неділю вдень – без опадів

Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Нобелівську премію миру присудили венесуельській політикині та громадській діячці Марії Коріні Мачадо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА