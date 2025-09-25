Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Фото: Pixabay

Латвія та німецький виробник зброї Rheinmetall AG у четвер, 25 вересня, підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Латвії заводу з виробництва артилерійських боєприпасів, повідомляє пресслужба латвійського Міністерства оборони.

“Для будівництва заводу планується створити спільне підприємство. Очікується, що проєкт залучить понад 200 мільйонів євро інвестицій, але протягом десяти років експорт заводу може перевищити три мільярди євро. Будівництво заводу планують розпочати навесні 2026 року, але виробництво розпочнеться на рік пізніше”, - зазначається в повідомленні.

Хід проєкту також був підтриманий урядом 23 вересня, коли було розглянуто інформативний звіт “Про створення артилерійського заводу в Латвії”.

“Латвія послідовно інвестує в свою оборону і в партнерстві зі своїми союзниками. Співпраця з Rheinmetall дає можливість залучити сотні мільйонів євро інвестицій, створити нові робочі місця і надати латвійським компаніям доступ до першокласних технологій. Це зміцнює не лише нашу економіку, а й національну безпеку і колективну оборону НАТО. Я переконана, що інвестиції в нашу національну оборону - це також інвестиції в безпеку і майбутнє нашого народу”, - прокоментувала прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Зазначається, що проєкт заводу з виробництва артилерійських боєприпасів зміцнить промислову базу та інноваційний потенціал. Він також принесе економічні вигоди завдяки новим робочим місцям і розширенню експортних можливостей, та сприятиме тіснішій інтеграції Латвії в оборонну промисловість ЄС.