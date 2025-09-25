Інтерфакс-Україна
Події
15:02 25.09.2025

Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

1 хв читати
Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів
Фото: Pixabay

Латвія та німецький виробник зброї Rheinmetall AG у четвер, 25 вересня, підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Латвії заводу з виробництва артилерійських боєприпасів, повідомляє пресслужба латвійського Міністерства оборони.

“Для будівництва заводу планується створити спільне підприємство. Очікується, що проєкт залучить понад 200 мільйонів євро інвестицій, але протягом десяти років експорт заводу може перевищити три мільярди євро. Будівництво заводу планують розпочати навесні 2026 року, але виробництво розпочнеться на рік пізніше”, - зазначається в повідомленні.

Хід проєкту також був підтриманий урядом 23 вересня, коли було розглянуто інформативний звіт “Про створення артилерійського заводу в Латвії”.

“Латвія послідовно інвестує в свою оборону і в партнерстві зі своїми союзниками. Співпраця з Rheinmetall дає можливість залучити сотні мільйонів євро інвестицій, створити нові робочі місця і надати латвійським компаніям доступ до першокласних технологій. Це зміцнює не лише нашу економіку, а й національну безпеку і колективну оборону НАТО. Я переконана, що інвестиції в нашу національну оборону - це також інвестиції в безпеку і майбутнє нашого народу”, - прокоментувала прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Зазначається, що проєкт заводу з виробництва артилерійських боєприпасів зміцнить промислову базу та інноваційний потенціал. Він також принесе економічні вигоди завдяки новим робочим місцям і розширенню експортних можливостей, та сприятиме тіснішій інтеграції Латвії в оборонну промисловість ЄС.

Теги: #завод #латвія #rheinmetall

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

03:34 24.09.2025
Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

22:19 18.09.2025
У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

19:04 09.09.2025
Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

10:18 08.09.2025
Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

21:17 05.09.2025
Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

20:22 01.09.2025
АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

11:05 24.08.2025
Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

08:34 22.08.2025
Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

ВАЖЛИВЕ

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

ОСТАННЄ

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

УЧХ відкрив коледж медсестринства у Києві

Ситуація у Куп’янську критична, але контрольована ЗСУ, - МВА

Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, - брат членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА