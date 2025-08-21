19:31 21.08.2025
Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією
Міжнародне право не може бути скасоване агресією – так директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс прокоментувала територіальні претензії Росії.
"Я не розумію логіки того, що Росія хоче отримати територію і що це вважається розумною вимогою. Я хочу Mercedes G-Wagon, але якщо я вдерлась в автосалон і спробую його викрасти, мене справедливо заарештують", - написала вона у соцмережі Х.
"Міжнародне право не може бути скасоване агресією", - наголосила Моббс.
Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.