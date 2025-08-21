Інтерфакс-Україна
Політика
19:31 21.08.2025

Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

1 хв читати
Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

Міжнародне право не може бути скасоване агресією – так директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс прокоментувала територіальні претензії Росії.

"Я не розумію логіки того, що Росія хоче отримати територію і що це вважається розумною вимогою. Я хочу Mercedes G-Wagon, але якщо я вдерлась в автосалон і спробую його викрасти, мене справедливо заарештують", - написала вона у соцмережі Х.

"Міжнародне право не може бути скасоване агресією", - наголосила Моббс.

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

 

Теги: #території #рф #моббс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 21.08.2025
Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

20:10 21.08.2025
Грем має намір просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, через викрадених в Україні дітей

Грем має намір просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, через викрадених в Україні дітей

13:18 21.08.2025
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

10:47 21.08.2025
Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

10:34 21.08.2025
Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

03:01 19.08.2025
Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

02:39 19.08.2025
Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

18:11 17.08.2025
Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

20:24 16.08.2025
Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

17:45 16.08.2025
Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА