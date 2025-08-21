Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

Міжнародне право не може бути скасоване агресією – так директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс прокоментувала територіальні претензії Росії.

"Я не розумію логіки того, що Росія хоче отримати територію і що це вважається розумною вимогою. Я хочу Mercedes G-Wagon, але якщо я вдерлась в автосалон і спробую його викрасти, мене справедливо заарештують", - написала вона у соцмережі Х.

"Міжнародне право не може бути скасоване агресією", - наголосила Моббс.

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.