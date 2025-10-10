Інтерфакс-Україна
Медицина
12:41 10.10.2025

ДП "МЗУ" придбало обладнання для створення центрів ядерної медицини за 445 млн грн

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) придбало два комплекти обладнання для виробництва радіофармацевтичних препаратів для діагностики онкологічних захворювань на ранніх стадіях для створення центрів ядерної медицини у компаній ТОВ "Протек солюшнз Україна" за 445 млн грн.

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі, в аукціоні взяли участь п’ять постачальників, переможець ТОВ "Протек солюшнз Україна" запропонував вартість на 31,5% нижчу від очікуваної.

Поставка обладнання запланована на липень 2027 року з огляду на термін виробництва основної складової комплекту цього обладнання – циклотронів, який становить понад один рік.

Центри ядерної медицини, попередньо, планується побудувати у двох містах у Києві на базі Національного інституту раку та у Львові на базі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Закупівля була профінансована Європейським Союзом за допомогою інструменту Ukraine Facility.

Один комплект обладнання для створення центру ядерної медицини складається з 46 позицій. Основним елементом є циклотрон – прискорювач частинок, який спрямовує пучок енергії на спеціальні матеріали або капсули (мішені) для отримання радіоактивних ізотопів.

Також центр ядерної медицини передбачає облаштування радіохімічної лабораторії для виробництва радіофармацевтичних препаратів, які виготовляють на основі "видобутих" циклотроном радіоізотопів.

Здебільшого для цього використовують радіоактивний ізотоп фтору, вбудовуючи його у молекулу глюкози, оскільки вона є основним джерелом енергії для клітин. При цьому пухлинні клітини споживають більше глюкози, ніж нормальні, адже вони ростуть і діляться швидше.

Після введення такого радіофармпрепарату в організм пацієнта він накопичується в уражених онкологією тканинах та "підсвічує" ці ділянки під час сканування на позитронно-емісійному комп’ютерному томографі (ПЕТ-КТ). Така діагностика допомагає виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях і забезпечити своєчасне лікування.

Період напіврозпаду радіофармпрепарату на основі фтору приблизно 110 хвилин – це надзвичайно короткий термін, через що транспортування на великі відстані є неможливим. Саме тому у лікарнях облаштовують центри ядерної медицини, які дають змогу виготовляти радіофармпрепарати в безпосередній близькості до кабінету діагностики ПЕТ-КТ.

В МЗУ зазначають, що у розвинених державах на мільйон населення припадає 1–3 ПЕТ-КТ, тоді як в Україні таких апаратів налічується всього п’ять, які надають послугу позитронно-емісійної томографії за програмою медичних гарантій (ПМГ), при цьому є два центри ядерної медицини з циклотронами для виробництва радіофармпрепаратів.

За даними Національного канцер-реєстру, в середньому 80% випадків раку в Україні діагностуються на пізніх стадіях (III–IV), з найгіршими прогнозами щодо одужання. Водночас, як зазначають онкологи, якщо рак діагностовано на I стадії, його можливо вилікувати у 90-100% випадків, на II стадії — у 70-80% випадків та на III стадії – у 30-35%.

