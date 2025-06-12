Інтерфакс-Україна
Економіка
12:03 12.06.2025

ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

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ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

Європейський союз надає Україні та Молдові рівноцінності вимогам ЄС щодо стандартів для виробництва насіння, що підтверджує відповідність стандартам ЄС.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, повідомляє пресслужба.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про надання Україні та Республіці Молдова еквівалентності вимогам ЄС щодо польових перевірок та стандартів виробництва насіння", - сказано в пресрелізі.

Зокрема, рішення надає еквівалентність насінню буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленому та сертифікованому в Україні, а також насінню кормових рослин, виробленому в Республіці Молдова та офіційно сертифікованому її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться.

"Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті cамі гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС Відповідно до рішення, прийнятого сьогодні, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС. У свою чергу, це означає, що компанії з ЄС зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння в ЄС", - пояснили в Раді ЄС.

В Раді також зазначили, що це рішення є технічною імплементацією чинних вимог і вносить зміни до рішення 2003/17/ЄС, яке надає певним країнам, що не входять до ЄС, еквівалентність щодо польових перевірок та виробництва насіння певних видів.

Рішення набуде чинності через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Теги: #стандарти #єс #насіння

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