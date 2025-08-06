Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 млн в рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, підтвердив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму 104 млн доларів. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння. Другий пакет, вартістю 99,5 млн доларів, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги", - написав Шмигаль в Телеграм в середу вранці.

Він відзначив, що фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales повністю забезпечуватимуть країни-партнери, і що це буде важливим внеском "у порятунок життів та тривалий мир у Європі".

Раніше ЗМІ повідомили про схвалення Сполученими Штатами військової допомоги Україні на $203,5 млн, яка піде на ремонт певної техніки та транспортування обладнання. В Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems. Підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж схвалених постачальників.