На Буковині судитимуть співробітників митних та прикордонних органів за сприяння контрабанді електронних сигарет

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно співробітників митних та прикордонних органів.

«Їх обвинувачують у співучасті в ухиленні від сплати податків при ввезенні в Україну підакцизних товарів та перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України)», - повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що двоє посадовців одного з митних постів Чернівецької митниці спільно зі співробітником прикордонної служби сприяли нелегальному ввезенню через митний та державний кордон України електронних сигарет.

Обвинувачені свідомо ігнорували факт ввезення через пункт пропуску електронних сигарет з Європи в Україну, «не помічаючи» транспортні засоби, якими їх перевозили.

Внаслідок протиправних дій обвинувачених в Україну було незаконно ввезено майже 170 тисяч електронних сигарет, а державний бюджет недоотримав майже 42 млн грн податкових і митних платежів.