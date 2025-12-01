Генштаб спростував фейкові заяви Міноборони РФ про захоплення населених пунктів на Донеччині та значні втрати української техніки

Генеральний штаб Збройних сил України спростував чергові неправдиві повідомлення російського Міноборони про нібито "захоплення" населеного пункту Клинове на Донеччині та про значні втрати української бронетехніки.

У заяві пресслужби Генштабу наголошується, що інформація про "захоплення Клинового" не відповідає дійсності.

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б просунутися, по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає", – зазначають у Генштабі.

Крім того, спростовано повідомлення про нібито масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. У Генштабі підкреслюють, що російська сторона регулярно поширює такі звіти без будь-яких доказів.

"Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони. Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає", – йдеться у заяві.

Генштаб також наголосив, що українські підрозділи продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці: "Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", – зазначає пресслужба у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BoqZNYisC/?mibextid=wwXIfr