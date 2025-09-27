ЦПД: РФ розповсюджує чергові фейки про Україну, це "інформаційне алібі" для своїх злочинів

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони спростовує заяви російських пропагандистів щодо підготовки Україною “провокації для початку Третьої світової війни”.

“На тлі інцидентів з дронами у різних державах Європи російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною “провокації для початку Третьої світової війни”“, - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, посилаючись на вигадані “джерела” в угорських медіа, заявила, що Київ начебто готує операцію “під чужим прапором” у Польщі та Румунії. За її словами, для провокації будуть використовуватися “відремонтовані російські дрони “Герань”.

“Ворог вкотре намагається створити “інформаційне алібі” для своїх злочинів. Подібні заяви можуть бути ознакою підготовки Росією нових провокацій із застосуванням дронів у країнах Європи з подальшими спробами звинуватити у цьому Україну”, - наголосили в ЦПД.

“Поширюючи таку дезінформацію, Росія намагається залякати європейців “Третьою світовою війною”, дискредитувати Україну перед партнерами по НАТО та зняти з себе відповідальність за власну агресивну поведінку”, - вважають у ЦПД.