Інтерфакс-Україна
Події
02:41 05.11.2025

Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

1 хв читати

У TikTok росіяни поширюють відео, створені за допомогою штучного інтелекту, спрямовані на деморалізацію українського суспільства та просування наративу про "мир за будь-яку ціну", повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"У TikTok поширюються відео, на яких у "пересічних українців" на вулиці запитують їхню думку про війну, мобілізацію або мирні перемовини. Ці ролики, які створені за допомогою ШІ, мають однаковий візуальний стиль, а учасники опитування висловлюють виключно песимістичні меседжі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, герої цих відео виступають проти мобілізації, називають війну "безглуздою", звинувачують владу у "зриві миру" та просувають тези про "непотрібність" повернення окупованих територій. Але основна спільна риса цих відео - усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом, що підтверджує перевірка через сервіси для виявлення дипфейку. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України.

У ЦПД наголосили, що мета таких відео - деморалізувати українське суспільство та знизити готовність до опору через просування наративу про "мир за будь-яку ціну". У такий спосіб ворог намагається нав’язати українцям відчуття зневіри та безнадії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16114

Теги: #цпд #фейки #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

05:25 04.11.2025
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

15:37 03.11.2025
Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

10:17 31.10.2025
Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

16:00 29.10.2025
Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

13:57 28.10.2025
Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

13:51 27.09.2025
ЦПД: РФ розповсюджує чергові фейки про Україну, це "інформаційне алібі" для своїх злочинів

ЦПД: РФ розповсюджує чергові фейки про Україну, це "інформаційне алібі" для своїх злочинів

09:15 16.08.2025
Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА