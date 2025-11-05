Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

У TikTok росіяни поширюють відео, створені за допомогою штучного інтелекту, спрямовані на деморалізацію українського суспільства та просування наративу про "мир за будь-яку ціну", повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"У TikTok поширюються відео, на яких у "пересічних українців" на вулиці запитують їхню думку про війну, мобілізацію або мирні перемовини. Ці ролики, які створені за допомогою ШІ, мають однаковий візуальний стиль, а учасники опитування висловлюють виключно песимістичні меседжі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, герої цих відео виступають проти мобілізації, називають війну "безглуздою", звинувачують владу у "зриві миру" та просувають тези про "непотрібність" повернення окупованих територій. Але основна спільна риса цих відео - усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом, що підтверджує перевірка через сервіси для виявлення дипфейку. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України.

У ЦПД наголосили, що мета таких відео - деморалізувати українське суспільство та знизити готовність до опору через просування наративу про "мир за будь-яку ціну". У такий спосіб ворог намагається нав’язати українцям відчуття зневіри та безнадії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16114