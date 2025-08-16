Інтерфакс-Україна
Події
09:15 16.08.2025

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) у телеграм в суботу.

"Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території", - йдеться у дописі.

Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

"Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове", - повідомили в ГУР.

