РФ готує нові вкиди щодо обмінів військовополонених, прагнучи маніпулювати процесом - ЦПД

Російські пропагандисти готують нові вкиди неправдивої інформації щодо нібито відмови української сторони обмінювати військовополоненних, прагнучи маніпулювати процесом обмінів.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, російські вкиди можуть містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом "всіх на всіх", а робить це лише з "обраними" полоненими.

"Поширюючи такі фейки, росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна "не хоче" повертати своїх людей", - пояснили в ЦПД.

У відомстві наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.

У ЦПД нагадали про поширюваний російськими пропагандистами фейк щодо відмови України забирати 90 військовополонених і колишніх в’язнів з пункту пропуску "Верхній Ларс", який не відповідав дійсності.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15183