Інтерфакс-Україна
Події
15:31 23.10.2025

Зеленський про атаки РФ на журналістів: Свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити правду про воєнні злочини

2 хв читати
З початку 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа, це не випадковість, а свідома стратегія РФ, спрямована на те, щоб заглушити правду про російські воєнні злочини, заявив президент України Володимир Зеленський.

"З 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа під час своєї повномасштабної війни. Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні. Вдячний усім у світі, хто не заплющує очі на цілеспрямовані атаки Росії проти журналістів та інші злочини", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він також висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблих журналістки Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна, і побажав швидкого одужання пораненому кореспонденту Олександру Количеву.

"Дуже важливо підтримувати наших людей. І я закликаю всіх у світі, зокрема журналістів, організації з захисту медіа, спеціальних представників ООН й ОБСЄ, усі уряди та інституції, підтримувати оборону України та всі види тиску на Росію, які допоможуть якнайшвидше закінчити цю війну", - резюмував глава держави.

Як повідомлялося, внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

За повідомленням телеканалу "FreeДом", спеціального кореспондента Олександра Количева з пораненнями доставлено до лікарні.

"Під час влучення журналісти перебували в автомобілі на заправній станції", - йдеться в повідомленні.

Теги: #війна #журналісти

