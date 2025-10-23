Генсек Ради Європи шокований загибеллю журналістки та оператора телеканалу Freedom через удар російського дрона

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що шокований убивством Росією українських медійників з телеканалу Freedom Альони Грамової (Губанова) та Євгена Кармазіна в Краматорську Донецької області.

"Шокований і засмучений вбивством у Краматорську журналістів Альони Грамової (Губанова) та Євгена Кармазіна з Freedom, що висвітлює роботу Ради Європи щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України", - написав він на свої сторінці у соцмережі Х.

Берсе додав, що "ми вшановуємо їхню мужність і підтверджуємо нашу відданість істині, справедливості та свободі преси".

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату також відреагував на загибель українських журналістів та поранення ще одного у Краматорську.

"Вкотре війна проти України забрала життя журналістів. Сьогоднішній російський удар безпілотника в Краматорську, Донецька область на сході України, вбив Альону Грамову та Євгена Кармазіна і поранив Олександра Количєва, журналістів українського міжнародного мовника FREEDOM", - йдеться у заяві у соцмережі Х.

В ОБСЄ наголосили, що журналісти мають захищений статус згідно з міжнародним гуманітарним правом і не повинні бути цілями атак.

"Я висловлюю свої співчуття родинам та колегам Альони Грамової та Євгена Кармазіна і бажаю швидкого одужання Олександру Количєву", - зазначив представник.

Як повідомлялося, у четвер вранці внаслідок російського обстрілу дроном "Ланцет" по цивільній автівці у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін. Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. Спеціальний кореспондент Олександр Количев вижив, його пораненого доправили в лікарні, повідомили на сайті телеканалу "Дім".

Президент України Зеленський відреагував на російську атаку по знімальній групі журналістів телеканалу "Freedom" у Краматорську, заявивши, що "це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні".

За даними президента, від початку повномасштабного вторгнення РФ російська армія вбила 135 представників медіа.

Джерело: https://x.com/alain_berset/status/1981374256987373864?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

https://x.com/osce_rfom/status/1981366854938464619?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA