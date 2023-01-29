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13:44 29.01.2023

Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста Героям Крут

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Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста Героям Крут

Президент України Володимир Зеленський у неділю в Києві взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста Героям Крут, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент зазначив, що, вшановуючи пам'ять Героїв Крут, ми пам'ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо і підтримуємо українську армію і разом наближаємо перемогу", - йдеться в повідомленні.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Крім того, квіти до пам'ятного хреста поклали курсанти військових навчальних закладів, зокрема Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил ім. І.Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" ім. Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Теги: #память #герої_крут

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