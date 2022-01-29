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12:09 29.01.2022

Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

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Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут, повідомляє прес-служба Глави держави.

"Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї і пройшли урочистим маршем біля пам'ятного Хреста", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що в церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва. Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі.

У 1918 році за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Теги: #зеленський #герої_крут
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