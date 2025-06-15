Інтерфакс-Україна
Події
06:20 15.06.2025

Кремінь про порушення мовного закону на концерті в Києві: це про національну гідність і відповідальність буде

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції з приводу порушення мовного законодавства під час концерту в Києві одного з музичних виконавців.

"Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон - це про національну гідність. І відповідальність буде", - наголосив Кремінь, коментуючи виступ 13-го червня в Києві Вєрки Сердючки.

За його словами, це грубе порушення ст. 23 та 29 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема, у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів.

Окрім того, вказав Кремінь, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано.

Уповноважений ухвалив рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

У омбудсмена також нагадують, що відповідно до п. 2 ст. 23 мовного закону "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова".

"Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм", - наголосив Кремінь.

У Національній поліції вже відреагували на це звернення і наразі встановлюють обставини події.

"14 червня під час моніторингу соціальних мереж, виявлено публікацію, у якій йдеться, що на Бориспільщині під час концерту співак виконував пісні мовою окупанта", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 13 червня в одному із населених пунктів. Поліцейські зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Наразі триває перевірка.

Джерела: https://www.facebook.com/govuamova/posts/pfbid031qdV4Ryb68XNeLtKCVngy2emcNBSLY5rpzq4vD3S2LCEswx7UdAAQGdiNNK2b2KRl

https://npu.gov.ua/news/na-odnomu-z-kontsertiv-u-oblasti-lunaly-pisni-rosiiskoiu-movoiu-politsiia-kyivshchyny-vstanovliuie-obstavyny-podii

Теги: #концерт #мова #омбудсмен

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