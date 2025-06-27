Інтерфакс-Україна
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13:00 27.06.2025

Національна філармонія України закриває 161-й сезон концертом за участю світових зірок

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Національна філармонія України закриває 161-й сезон концертом за участю світових зірок

29 червня о 19:00 відбудеться урочисте закриття 161-го концертного сезону Національної філармонії України. Цьогоріч захід проходитиме за підтримки державного Sense Bank.

У програмі гранд-фіналу — Скрипковий концерт Йоганнеса Брамса та Шоста («Трагічна») симфонія Густава Малера — два шедеври німецької романтики, які по-різному розкривають теми людських випробувань і гідності.

Твори прозвучать у виконанні Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України під керівництвом Теодора Кухаря — диригента українського походження зі США, автора понад 115 записів для найвідоміших міжнародних лейблів Naxos, Brilliant Classics та Ondine. Крім того, солісткою концерту Брамса виступить скрипалька світового рівня Владислава Лученко (Україна–Швейцарія), яка здобула музичну освіту в Цюриху, Берліні та Брюсселі.

Партнером концерту став Sense Bank, який активно підтримує проєкти у галузі візуального, перформативного, музичного та кіно-мистецтва. Крім того, у травні 2025 року Sense Bank заявив про співпрацю з МКСК заради створення в Україні безбарʼєрного культурного простору для всіх громадян, включно з людьми з інвалідністю.

Нагадаємо, упродовж 161-го концертного сезону Національна філармонія реалізувала низку масштабних ініціатив: проєкт «Філармонія нескорених», запровадження пільгових квитків, масштабні фестивалі, підтримка молодих талантів через запуск Молодіжної академії, а також використання VR-технологій у межах програми відновлення ментального здоров’я військових.

Теги: #sense_bank #філармонія

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