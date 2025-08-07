Інтерфакс-Україна
13:33 07.08.2025

Головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії став Теодор Кухар

Головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України став американський маестро з українським корінням Теодор Кухар, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Вперше за часів незалежності інституція провела відкритий конкурс на цю посаду. Переможцем став американський маестро з українським корінням. Теодор Кухар уже багато років співпрацює з оркестрами й має репутацію диригента, який майстерно поєднує технічну віртуозність з глибоким розумінням української музики", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що він був художнім керівником і головним диригентом таких симфонічних оркестрів, як "Queesland Philharmonic Orchestra", "Fresno Philharmonic Orchestra", "Janacek Philharmonic Orchestra", "Orquestra Simponica de Venezuela", "Slovak National Symphony Orchestra/Slovak Sinfonietta" та Національного симфонічного оркестру України.

"Серпень у філармонії обіцяє бути багатим на події: імпровізаційні проєкти, камерні вечори, барокові програми, дитячі заходи, екскурсії та виступи світових зірок. Завершить місяць концерт "American Vibe" — святкова добірка американської класики та джазу", - розповіли у відомстві.

