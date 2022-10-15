Російські військові застрелили херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати

Російські військові застрелили у власному будинку херсонського диригента Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати з окупантами, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"14 жовтня стало відомо про жорстоке вбивство головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Після того як Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами, російські військові застрелили його у власному будинку", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Юрій Керпатенко з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004 році він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілєя". Керпатенко відкрито виявляв свою громадянську позицію та відмовився їхати з окупованого Херсону.

Як повідомляє сайт "Херсон.онлайн", до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом із колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю камерного оркестру "Гілея". Проте диригент оркестру Керпатенко категорично відмовився співпрацювати із окупантами.