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20:34 12.08.2022

Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

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Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

Національний банк України провів зустріч із керівниками та ключовими власниками десяти найбільших учасників ринку торгівлі іноземною валютою у готівковій формі та попередив, що продовжуватиме здійснювати посилений нагляд за цим сегментом ринку фінансових послуг, зокрема шляхом проведення позапланових виїзних перевірок.

"Сторони обговорили актуальні питання діяльності небанківських фінансових установ в умовах воєнного стану та особливості дотримання оновленої регуляторної бази", - йдеться у повідомленні на сайті НБУ у п'ятницю.

Згідно з ним, у конструктивному діалозі учасники зустрічі обговорили кроки ринку та регулятора, спрямовані на стабілізацію ситуації у готівковому сегменті валютного ринку, а також забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Регулятор наголосив учасникам ринку на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку та недопущення спекуляцій", - наголошується в релізі.

У ньому зазначається, що гравці ринку представлять свої конструктивні пропозиції щодо законодавчої ініціативи щодо запровадження авансової сплати приблизно 20 тис. грн із кожного обмінника.

"Для забезпечення прозорої діяльності небанківських фінансових установ у готівковому сегменті валютного ринку та оперативного реагування на можливі виклики і загрози активний діалог регулятора з ринком продовжуватиметься й надалі", - підсумував Нацбанк.

У релізі уточнюється, що зустріч відбулася за участю членів правління НБУ та його профільних департаментів.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці липня звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та запровадив інші обмеження. На початку серпня регулятор також анулював ліцензії ФК "Константа М", "ДСД Фінанс", "24 онлайн" та "Фінансової гарантії", яким належать близько 600 обмінників, або 15% ринку валютообміну, за порушення вимог валютного законодавства.

Регулятор також повідомив про позапланові виїзні перевірки небанківських обмінників, уточнивши, що на 10 серпня він провів 57 перевірок структурних підрозділів 19 компаній.

Крім того, за словами голови профільного комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, він зареєстрував розроблений НБУ законопроєкт про запровадження авансової сплати податку на прибуток для небанківських обмінників валют у розмірі трьох мінімальних зарплат (наразі - 19,5 тис. грн).

Голова комітету пояснив, що аванс можна буде відняти з податку на прибуток за підсумками діяльності, однак якщо розмір цього податку менший або прибутку немає зовсім, то аванс усе одно не буде повернутий.

Раніше член Ради НБУ Василь Горбаль зазначав, що у 2021 році обсяг угод, здійснених небанківськими фінансовими установами через 4013 пунктів обміну, щодо купівлі валюти у готівковій формі становив 384,51 млрд грн, продажу - 384,06 млрд грн, тоді як сплата ними податку на прибуток - 7,1 млн грн.

"За перше півріччя 2022 року через 3948 пунктів обміну купівля/продаж відповідно становили 82,46/81,94 млрд грн зі сплатою податку на прибуток 3,9 млн грн", - наголошував він.

Теги: #нбу #попередження #обмінники

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