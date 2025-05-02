Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Жінці, затриманій за напад на волонтера Сергія Стерненка, повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на вбивство, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - розказали у відомстві.

Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

Також, за інформацією Офісу генпрокурора, 2 травня 2025 року, Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СБУ.

Як повідомлялося, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Нападницю затримано на місці. Волонтера прооперували. Куля вийшла навиліт, не зачепивши життєво важливих органів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що усі факти щодо замаху згодом будуть представлені суспільству. Тривають оперативно-слідчі заходи.