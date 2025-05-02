Інтерфакс-Україна
Події
12:54 02.05.2025

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

1 хв читати
Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Жінці, затриманій за напад на волонтера Сергія Стерненка, повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на вбивство, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - розказали у відомстві.

Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

Також, за інформацією Офісу генпрокурора, 2 травня 2025 року, Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СБУ.

Як повідомлялося, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Нападницю затримано на місці. Волонтера прооперували. Куля вийшла навиліт, не зачепивши життєво важливих органів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що усі факти щодо замаху згодом будуть представлені суспільству. Тривають оперативно-слідчі заходи.

Теги: #стерненко #підозра #нападник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 02.05.2025
СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

20:35 01.05.2025
Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

19:22 01.05.2025
Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

15:49 01.05.2025
Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

14:06 01.05.2025
БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

15:20 30.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

15:24 22.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

15:19 22.04.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

12:15 21.04.2025
Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

10:05 18.04.2025
ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

ОСТАННЄ

Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

Більшість контрактів АОЗ у 2026р. будуть з вітчизняними виробниками – керівник офісу наземної техніки

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

Двоє дітей постраждали у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА

УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

На Черкащині затримано 17 учасників наркобізнесу з щомісячним доходом в 1 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА