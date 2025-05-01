Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо розслідування обставин нападу на Сергія Стерненка, усі факти щодо цього будуть представлені суспільству, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки запобігли вбивству Стерненка. "Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ

