СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю
Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.
"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.
За інформацією української спецслужби, життю Стерненка наразі нічого не загрожує.
Тривають оперативно-слідчі заходи.
Як повідомлялося, сам Стерненко написав у соцмережах про напад на нього, поранення і затримання СБУ нападниці.
За результатами щорічного опитування USAID/Internews про медіаспоживання, восени 2024 року у Сергія Стерненка була найбільша популярність серед блогерів - 6%, тоді як у Ігоря Лаченкова - 5%, Юрія Бутусова, Володимира Зеленського, Віталія Портникова - по 4%, Сергія Притули, Дмитра Гордона та Яніни Соколової - по 3%.