Інтерфакс-Україна
Події
14:11 01.05.2025

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

1 хв читати
СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, життю Стерненка наразі нічого не загрожує.

Тривають оперативно-слідчі заходи.

Як повідомлялося, сам Стерненко написав у соцмережах про напад на нього, поранення і затримання СБУ нападниці.

За результатами щорічного опитування USAID/Internews про медіаспоживання, восени 2024 року у Сергія Стерненка була найбільша популярність серед блогерів - 6%, тоді як у Ігоря Лаченкова - 5%, Юрія Бутусова, Володимира Зеленського, Віталія Портникова - по 4%, Сергія Притули, Дмитра Гордона та Яніни Соколової - по 3%.

Теги: #стерненко #напад #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 01.05.2025
Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

15:27 01.05.2025
Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

13:49 01.05.2025
Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

15:20 30.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

13:29 30.04.2025
СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

13:30 29.04.2025
СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

01:16 23.04.2025
Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

Сибіга відреагував на напад у Пахалгамі

11:09 18.04.2025
Глава МВС щодо пошуку нападника на Макарова: опитуємо свідків, чекаємо сьогодні на висновки експертизи

Глава МВС щодо пошуку нападника на Макарова: опитуємо свідків, чекаємо сьогодні на висновки експертизи

20:18 17.04.2025
Глава МВС: Правоохоронці перевіряють усі можливі мотиви нападу на Макарова, перша версія — побутова

Глава МВС: Правоохоронці перевіряють усі можливі мотиви нападу на Макарова, перша версія — побутова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

Кабмін опублікував угоду зі США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

ОСТАННЄ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА