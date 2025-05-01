СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, життю Стерненка наразі нічого не загрожує.

Тривають оперативно-слідчі заходи.

Як повідомлялося, сам Стерненко написав у соцмережах про напад на нього, поранення і затримання СБУ нападниці.

За результатами щорічного опитування USAID/Internews про медіаспоживання, восени 2024 року у Сергія Стерненка була найбільша популярність серед блогерів - 6%, тоді як у Ігоря Лаченкова - 5%, Юрія Бутусова, Володимира Зеленського, Віталія Портникова - по 4%, Сергія Притули, Дмитра Гордона та Яніни Соколової - по 3%.