Інтерфакс-Україна
Події
13:49 01.05.2025

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

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Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

(оновлено заголовок, додано останній абзац)

Український волонтер Сергій Стерненко у четвер, 1 травня, повідомив про скоєння на нього нападу.

"На мене скоєно напад. Поранений", - написав Стерненко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що загрози його життю наразі немає.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", - додав він.

Наразі агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційного підтвердження інциденту зі Стерненком від Національної поліції чи СБУ.

Теги: #стерненко #напад

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