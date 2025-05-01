Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

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Український волонтер Сергій Стерненко у четвер, 1 травня, повідомив про скоєння на нього нападу.

"На мене скоєно напад. Поранений", - написав Стерненко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що загрози його життю наразі немає.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", - додав він.

Наразі агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційного підтвердження інциденту зі Стерненком від Національної поліції чи СБУ.