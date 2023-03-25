Події

15:58 25.03.2023

Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

1 хв читати
Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

У поліції ФРН повідомили в суботу про арешт 61-річного чоловіка, який вчинив збройний напад на перехожих у Берліні, передало агентство Associated Press.

Напередодні ввечері чоловік спочатку підірвав гранату біля входу в житловий будинок, поранивши трьох людей, а потім накинувся на них із ножем. Постраждалих госпіталізували, стан одного з них критичний. Нападник спробував утекти з місця події, проте його вдалося заарештувати.

Поліція не повідомляє про мотиви злочинця. Деякі німецькі ЗМІ повідомили, що нападник і двоє постраждалих - серби. Ще один чоловік, який дістав поранення, родом із Боснії і Герцеговини.

Теги: #берлін #нападник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:02 14.02.2023
Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

07:42 13.02.2023
Християнські демократи вперше за 20 років перемагають на виборах у Берліні - попередні результати

Християнські демократи вперше за 20 років перемагають на виборах у Берліні - попередні результати

11:55 25.01.2023
В аеропорту Берліна скасовано всі рейси у зв'язку зі страйком

В аеропорту Берліна скасовано всі рейси у зв'язку зі страйком

16:43 16.12.2022
У Берліні луснув найбільший у світі акваріум

У Берліні луснув найбільший у світі акваріум

16:25 29.11.2022
Президент ЛСОУ Віктор Берлін: Страховий ринок – один із найперспективніших ринків України

Президент ЛСОУ Віктор Берлін: Страховий ринок – один із найперспективніших ринків України

15:18 05.10.2022
Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

20:59 14.09.2022
Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

18:22 05.08.2022
У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

14:12 11.02.2022
Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

07:41 11.02.2022
Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Україна в ніч на неділю переходить на літній час

ОСТАННЄ

Нове модульне містечко відкрили на Київщині для громадян, які втратили житло внаслідок російської агресії, - ОВА

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

У Фінляндії вперше пролетів розвідувальний літак ВПС США

Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села Сумщини

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

У найближчі два дні в Україні дещо похолодає, часом дощ

ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

Зурабішвілі вважає, що Саакашвілі мають лікувати в Грузії

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА