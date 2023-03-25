Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

У поліції ФРН повідомили в суботу про арешт 61-річного чоловіка, який вчинив збройний напад на перехожих у Берліні, передало агентство Associated Press.

Напередодні ввечері чоловік спочатку підірвав гранату біля входу в житловий будинок, поранивши трьох людей, а потім накинувся на них із ножем. Постраждалих госпіталізували, стан одного з них критичний. Нападник спробував утекти з місця події, проте його вдалося заарештувати.

Поліція не повідомляє про мотиви злочинця. Деякі німецькі ЗМІ повідомили, що нападник і двоє постраждалих - серби. Ще один чоловік, який дістав поранення, родом із Боснії і Герцеговини.