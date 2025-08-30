У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

Народного депутата України Андрія Парубія вбила людина, замаскована під кур'єра Glovo, в політика стріляли вісім разів, повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні у Львові на вул. Академіка Єфремова, 46 застрелили відомого політика, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. (…) За словами очевидців, стріляв кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді", - написав Глагола у телеграмі.

За даними його джерел в правоохоронних органах, "у Парубія стріляли вісім разів".

На місці працює поліція, район перекрито.