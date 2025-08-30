Інтерфакс-Україна
Події
13:18 30.08.2025

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

1 хв читати

Народного депутата України Андрія Парубія вбила людина, замаскована під кур'єра Glovo, в політика стріляли вісім разів, повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні у Львові на вул. Академіка Єфремова, 46 застрелили відомого політика, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. (…) За словами очевидців, стріляв кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді", - написав Глагола у телеграмі.

За даними його джерел в правоохоронних органах, "у Парубія стріляли вісім разів".

На місці працює поліція, район перекрито.

Теги: #парубій #glovo #курєр #вбивство_парубія #нападник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

13:22 30.08.2025
Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

12:55 30.08.2025
У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

12:37 30.08.2025
У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

00:05 19.06.2025
Glovo може розширити свої послуги на доставку роздрібних товарів та зменшити її час до 30 хв - співзасновник

Glovo може розширити свої послуги на доставку роздрібних товарів та зменшити її час до 30 хв - співзасновник

14:41 13.05.2025
Боярка стала 40-м містом в мережі Glovo

Боярка стала 40-м містом в мережі Glovo

18:53 02.05.2025
В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

12:54 02.05.2025
Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

12:37 21.12.2023
Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

13:56 31.07.2023
Раді пропонують обрати Парубія першим заступником голови комітету з нацбезпеки

Раді пропонують обрати Парубія першим заступником голови комітету з нацбезпеки

ВАЖЛИВЕ

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ОСТАННЄ

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА