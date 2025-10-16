Glovo за 7 років в Україні інвестував понад EUR160 млн, в 2025 інвестує EUR25 млн – гендиректорка в Україні

Сервіс кур’єрської доставки Glovo, який почав працювати в Україні у 2018 році, за цей час інвестував у бізнес понад EUR160 млн, заявила генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.

"Ми готові інвестувати ще. В цьому році лише, напевно, близько 25 млн, але де захищеність та гарантії – це все ще відкрите питання. Тримається поки на ініціативі інвесторів і на dedication нашої команди, яка готова переконувати інвестора попри всі виклики, що нам потрібно тут працювати", - наголосила Павлюк, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, шість років тому розпочалася робота в профільних комітетах Ради щодо механізму, який міг би врегулювати питання "самозайнятих" на цьому ринку, але лише 15 жовтня цього року профільний парламентський комітет рекомендував прийняти у першому читанні відповідний законопроєкт. На думку Павлюк, в ньому враховано інтереси різних груп, включно з маркетплейсами.

"Ми очікуємо другого читання та доопрацювань. Ми за діджиталізацію, допомагаємо державі прийняти правильне рішення та сподіваємось, що буде ця політична воля, тому що це й надходження в бюджет країни і також стабільність з погляду довгострокових інвестицій", - наголосила гендиректорка Glovо.

Павлюк додала, що загальний обсяг потенційних надходжень до державного бюджету може становити близько 7 млрд грн.

За оцінками гендиректорки Glovо, станом на 2024 рік компанія відповідала за 0,4% ВВП.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Павлюк повідомила, що компанія наразі працює в більше ніж 40 містах України. В деяких містах Glovо припинила роботу через окупацію, зокрема в Маріуполі чи Бердянську.

"Загалом, з останнього, де ми розширилися, це був Павлоград на сході й Ковель на північному заході", - повідомила вона.

За її словами, для компанії важлива наявність інших бізнесів, які працюють в місті, партнерів.

"Ми дуже часто обмінюємося сигналами саме з партнерами. Вони дають більше нам розуміння того, яке місто потенційно можна запустити. Зараз є в роботі декілька міст такого ж (розміру – ІФ-У), тому побачимо, як воно буде все в наступному році", - уточнила Павлюк.