Події

15:18 05.10.2022

Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

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Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня в Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

Він додав, що 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула, а її напарник отримав вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Згодом стало відомо, що затриманий помер.

"Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований на Житомирщині", - йдеться в повідомленні Нацполіції України.

Увечері 3 жовтня заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Чернівцях під час затримання особи, звинуваченої в розбещенні неповнолітніх, загинув поліцейський та ще один поранений.

"Чернівці. Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили в розбещенні неповнолітніх. Один поліцейський загинув, один поліцейський отримав поранення. Підозрюваний переховується в багатоквартирному будинку", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #чернівці #поліцейські #нападник

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