Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

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Російські окупанти у ніч проти суботи завдали удару по місту Чернівці та його околицях - пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки та автівки, двоє людей загинули, четверо зазнали важких поранень, відомо про 10 легкотрамованих, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"12 липня внаслідок ворожої атаки по місту, виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, 2 нефункціонуючих будівлі та автівки", йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що у житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації. "На жаль 2 осіб загинуло, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих", - повідомили у ДСНС.

У Чернівецькому районі пошкоджено житловий будинок і автомобіль.