12:12 25.07.2025
У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня
Фото: https://t.me/chernivetskaODA/14620
У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька, яка постраждала внаслідок російського удару по будинку в Чернівцях 12 липня, вона перебувала в комі від дня обстрілу, написав очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Запаранюк.
"Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України", – написав Запаранюк у телеграм у п'ятницю.
Як повідомлялося, війська РФ 12 липня завдали удару безпілотниками та ракетами по Чернівцях. Тоді спалахнули пожежі одразу в кількох локаціях.
Загалом внаслідок цієї атаки загинуло чотири людини.