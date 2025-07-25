У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня

Фото: https://t.me/chernivetskaODA/14620

У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька, яка постраждала внаслідок російського удару по будинку в Чернівцях 12 липня, вона перебувала в комі від дня обстрілу, написав очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Запаранюк.

"Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України", – написав Запаранюк у телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, війська РФ 12 липня завдали удару безпілотниками та ракетами по Чернівцях. Тоді спалахнули пожежі одразу в кількох локаціях.

Загалом внаслідок цієї атаки загинуло чотири людини.