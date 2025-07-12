Від падіння уламків загинули дві людини та 10 постраждали в Чернівцях

Унаслідок нічної атаки у Чернівцях загинули дві людини, ще чотири важкопоранені, одна з них в дуже важкому стані, повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк.

За словами начальника ОВА у Facebook, загиблими виявились 26-річна дівчина та 43-річний чоловік, ще десять людей отримали легкі ушкодження. Їм надали медичну допомогу на місці.

Також в Чернівцях пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. У Сторожинецькій громаді пошкоджений житловий будинок та автомобіль.

На місцях працюють усі профільні служби.

Вночі 12 липня область атакували чотирма шахедами та однією ракетою.