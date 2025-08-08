Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

Фото: МЗС України

У Чернівцях розпочалася зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія". Участь у саміті беруть міністри країн-учасниць – Андрій Сибіга, Міхай Попшой та Оана Цою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, візит до Чернівців дипломати розпочали з відвідин Меморіалу Героїв Небесної Сотні та спільного вшанування памʼяті українських захисників, які віддали своє життя.

Очікується, що у рамках цієї зустрічі такого формату вперше в онлайн-режимі долучаться міністри закордонних справ Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс.

У порядку денному міністеріалу: агресивна війна Росії проти України, як покласти їй край та наблизити справедливий і тривалий мир; стратегічні комунікації, кібербезпека, протидія дезінформації та втручанню Росії у внутрішні справи країн; розвиток торговельно-інвестиційного співробітництва; європейська та євроатлантична інтеграція; енергетична безпека; розвиток прикордонної інфраструктури та логістичних маршрутів; співпраця між регіонами наших країн; безпека у Чорному та Балтійському морі, а також Дунайському регіоні.