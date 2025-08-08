Інтерфакс-Україна
Події
11:23 08.08.2025

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

1 хв читати
Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях
Фото: МЗС України

У Чернівцях розпочалася зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія". Участь у саміті беруть міністри країн-учасниць – Андрій Сибіга, Міхай Попшой та Оана Цою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, візит до Чернівців дипломати розпочали з відвідин Меморіалу Героїв Небесної Сотні та спільного вшанування памʼяті українських захисників, які віддали своє життя.

Очікується, що у рамках цієї зустрічі такого формату вперше в онлайн-режимі долучаться міністри закордонних справ Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс.

У порядку денному міністеріалу: агресивна війна Росії проти України, як покласти їй край та наблизити справедливий і тривалий мир; стратегічні комунікації, кібербезпека, протидія дезінформації та втручанню Росії у внутрішні справи країн; розвиток торговельно-інвестиційного співробітництва; європейська та євроатлантична інтеграція; енергетична безпека; розвиток прикордонної інфраструктури та логістичних маршрутів; співпраця між регіонами наших країн; безпека у Чорному та Балтійському морі, а також Дунайському регіоні. 

Теги: #міністри #чернівці #україна_молдова_румунія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 07.08.2025
Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

21:39 04.08.2025
МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

05:46 04.08.2025
Канада обурилась кадрами виснажених заручників ХАМАС та продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного

Канада обурилась кадрами виснажених заручників ХАМАС та продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного

08:57 03.08.2025
Глава МЗС Британії відчував провину через зустріч Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті

Глава МЗС Британії відчував провину через зустріч Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті

23:32 01.08.2025
Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

13:26 01.08.2025
Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

Ізраїль засудив атаку РФ по Києву та закликав до тривалого миру, який гарантує безпеку для України - глава МЗС

23:31 31.07.2025
МЗС України відреагувало на повідомлення про підтримку Нікарагуа окупаційної політики РФ

МЗС України відреагувало на повідомлення про підтримку Нікарагуа окупаційної політики РФ

19:49 28.07.2025
Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

19:41 28.07.2025
Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

12:12 25.07.2025
У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня

У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

Колишній речник президента Євроради Лейтс став волонтером в Україні

Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА