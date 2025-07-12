Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

Фото: https://www.facebook.com/RuslanZaparaniuk/

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував смерть ще двох важкопоранених внаслідок російської атаки в Чернівцях, натомість їхня кількість залишається дві людини.

"Оновлення! За життя усіх важкопоранених ще борються лікарі! Актуальна інформація станом на 8:40 - 2 загиблих!", - написав він в Facebook.

Раніше він повідомляв про смерть двох важкопоранених людей, які перебували у лікарні.

Як повідомлялося, вночі 12 липня область атакували чотирма шахедами та однією ракетою.