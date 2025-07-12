Інтерфакс-Україна
Події
09:12 12.07.2025

Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

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Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє
Фото: https://www.facebook.com/RuslanZaparaniuk/

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував смерть ще двох важкопоранених внаслідок російської атаки в Чернівцях, натомість їхня кількість залишається дві людини.

"Оновлення! За життя усіх важкопоранених ще борються лікарі! Актуальна інформація станом на 8:40 - 2 загиблих!", - написав він в Facebook.

Раніше він повідомляв про смерть двох важкопоранених людей, які перебували у лікарні.

Як повідомлялося, вночі 12 липня область атакували чотирма шахедами та однією ракетою.

Теги: #атака_рф #чернівці #запаранюк

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